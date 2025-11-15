放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。11月9日（日）の放送は、左官職人の久住有生（くすみ・なおき）さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、久住有生さん、宇賀なつみ◆ガウディの建築に衝撃を受けて左官の道へ今回はスタジオに、左官職人の久住有生さんをお迎