アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」の初主催イベント「ＰＥＡＫＳＰＯＴＪＯＩＮＶｏｌ．１」が１５日、都内で行われ、「ｆａｖｍｅ」「ＴｏｉＴｏｉＴｏｉ」に加え、この日デビューした「ｌｏｇｙｏｕ」の３組がそろい踏みした。過去に芸能活動を経験したメンバーがアイドル界で「ＰＥＡＫ（頂上）」を目指す新プロジェクト。今年２月にスタートし、３組目の「ｌｏｇｙｏｕ