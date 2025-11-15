日本代表は１５日、国際親善試合ガーナ戦（２〇０）の勝利から一夜明け、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた調整をスタートさせた。＊＊＊ガーナ戦で先発したＦＷ上田綺世は、間接的に得点に関与したものの、自らネットを揺らすことができず。「シュートの感覚は悪くなかったけど…」と枠外に飛んだシュートに表情を曇らせたが、「駆け引きのところは、ストレスなく、僕も他の選手もプレーできたのではない