◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム)ロッテ・西川史礁外野手が同点の適時二塁打を放った。１―３の４回２死二、三塁で外角１３７キロスライダーを逆方向へはじき返し、右翼線への適時二塁打となった。強化合宿に追加招集され「７番・左翼」で先発出場。３回先頭でも右前打を放ち、チーム初安打をマークしていた。２打席連続で初球打ちの超積極打法を結果に結びつけ、井端監督の抜