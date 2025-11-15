◇侍ジャパンシリーズ2025 日本-韓国(15日、東京ドーム)侍ジャパンの先発・曽谷龍平投手が3回パーフェクトの好投。降板後にコメントを寄せました。この日、侍ジャパンとして初の先発マウンドにあがった曽谷投手。来季のMLB挑戦を表明しているソン・ソンムン選手から空振り三振を奪うなど、初回から三者凡退の立ち上がりを見せます。するとその後も好投を継続。3回44球を投げ、被安打0、奪三振2、無失点と見事なピッチングを見せま