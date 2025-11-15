「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）「７番・左翼」でスタメン出場した西川史礁外野手が四回、右翼線に同点の２点適時二塁打を放った。ルーキーの一打にベンチの牧は両腕を突き上げて大喜びした。四回に森浦が連続本塁打を浴びて３失点する波乱の展開となっていたが、その裏に牧の左前適時打で１点を返し、なおも２死二、三塁から、西川が右腕・李ロウンから右翼線へ値千金の一打を