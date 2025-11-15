フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「毎日絶好調アスリート」。ポジティブな明るさで活躍した各界のアスリートが集結した。サッカー界から、浦和、京都などでプレーし、日本代表にも選出された森脇良太氏が登場した。「２０１１年のアジアカップ前に日本代表の練習パートナーとして僕、呼んでいただいたんですけど。もう、代表選手を見ると