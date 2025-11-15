■侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本ー韓国」（15日、東京ドーム）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦侍ジャパンは先発の曽谷龍平（24、オリックス）が3回44球を投げ、被安打0、奪三振2、四死球0、無失点の快投。4回から2人目・森浦大輔（27、広島）がマウンドに上がった。曽谷の立ち上がり、先頭のシン・ミンジェを遊ゴロ、続くアン・ヒョンミ