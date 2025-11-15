日本で初めて開催される、耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック、デフリンピックの開会式が、現在行われています。静寂に包まれた東京体育館で行われた開会式で、少女の合図ととともに幕を開けた東京2025デフリンピック。日本初開催となる今大会は1924年の第1回から100周年となる記念大会となります。世界81の国や地域の選手が参加し、日本は268人の選手が参加します。観客席からは入場する選手へエールを送る様子