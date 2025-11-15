ベリーグッドマンが、ニューアルバム『SING SING SING X』を2026年2月11日にリリース。また、最新曲「コウノトリ」のMVも公開となった。 （関連：矢沢永吉・B'zの人気はなぜ衰え知らず？長期キャリアにおいて東京ドーム公演を実現する揺るぎない魅力） 本作は、“あの頃の自分たちをもう一度”をテーマに制作。結成当初のアルバムから7作にわたって続いた“SING SING SING”シリーズ