（台北中央社）俳優で歌手の山下智久が14日、ソロイベント開催のため、台湾を訪問した。台北松山空港では詰めかけた700人以上のファンからの熱烈な歓迎を受けた。到着後には報道陣の取材に応じ、人気歌手のジェイ・チョウ（周杰倫）とのコラボレーションに意欲を示した。山下は15日に台北市内でトーク＆ミニライブを開催。台湾でソロイベントを行うのは14年ぶり。フィッシャーマンズハットにグレーのニット、ジーンズ姿の山下が午