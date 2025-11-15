◇大相撲九州場所7日目（2025年11月15日福岡国際センター）2場所連続優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が、人気業師の平幕・宇良（33＝木瀬部屋）を上手ひねりで下し、7連勝とした。全勝を守った。「止まらず、相手の形にさせないように徹底できた」と、もろ手突きで当たって低い姿勢の宇良を突き放そうとした。右上手を引き、土俵際で上手ひねりを決め「今場所は下半身が悪くなかったけど、相手が低かった。