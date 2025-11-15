聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）が１５日開幕し、東京体育館で開会式が行われた。夏季大会は１９２４年にパリで始まり、２５回目で日本では初開催。８１の国・地域と難民チームなどから過去最多の３０８１人が２１競技に臨む。日本は約２７０人が参加予定で、３１個以上のメダルを目指す。ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手も個人の中立選手として参加する。