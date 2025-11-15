ボートレース三国の「ヴィーナススリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１５日、予選最終日となる４日目が行われた。西橋奈未（２９＝福井）は８Ｒ、２コースからジカまくり敢行も、その上を二段まくりした井上遥妃に先着され２着。７走１勝２着４本３着１本の着取りで、４位で予選をクリアした。「良くはないです。普通はあると思うけど、威張れる足ではないし乗り心地もきてない。悪いというより上とは差がありますね。