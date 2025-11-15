「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ー韓国」（１５日、東京ドーム）先発の曽谷龍平投手（２４）が３回無安打無失点の好投。独特な緊張感が漂うマウンドで堂々の投球を披露した。初回は先頭から遊ゴロ、中飛で２死とすると３番・宋成文（ソン・ソンムン）をフォークで空振り三振。小さくガッツポーズを繰り出した。二回も三者凡退で片付けると、三回先頭の文賢彬（ムン・ヒョンビン）はフォークで空振り三振。そ