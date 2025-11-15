１５日の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」（東京ドーム）に「４番・ＤＨ」で先発出場していた岡本和真内野手（２９）が４回の２打席目で代打を送られ途中交代となった。東京ドームが大きくどよめいた。３点ビハインドの４回一死一塁で岡本の打順を迎えたが、ここで井端監督がグラウンドへ。審判に「代打・中村」が告げられ場内アナウンスもされると、場内のファンからは驚き交じりのどよめきが