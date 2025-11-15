まだ食べられるのに廃棄される、そんな食品ロスを減らすため大手スーパーが新たな仕組みを導入しようとしています。生活支援との両立を目指します。店舗に設置された中が見える冷蔵庫。物価高で家計の負担が増える中、半額から最大8割引きで食品が買えるんです。“もったいない”をなくすための実証実験に取り組むのは、大手スーパー・ライフ西蒲田店です。開店前の売り場では、従業員が野菜などをかごに入れる姿が見られました。