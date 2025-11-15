野球日本代表・侍ジャパンは１５日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」韓国戦（東京ドーム）に臨んだ。先発した曽谷龍平投手（２４＝オリックス）が３回無安打、無四球、２奪三振、無失点の快投。完璧な４４球を披露した左腕は降板後「（宮崎強化合宿の）広島戦で課題が多く残った中での登板なので、正直不安はありましたが、気を引き締めて投げることができました」とコメント。来春ＷＢＣに向けて「こんなチ