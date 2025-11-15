ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。韓国は4回にアン・ヒョンミン外野手の2ランで先制すると、続くソン・ソンムン内野手もソロ本塁打を放った。侍ジャパンは0-0の4回、2番手で森浦大輔投手（広島）がマウンドに。無死一塁からアン・ヒョンミンに左中間に先制2ランを浴びると、続くソン・ソン