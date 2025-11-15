Wacomが2025年10月31日にリリースしたAndroidタブレット「Wacom MovinkPad Pro 14」は、お絵描きに長時間集中して取り組めるようなディスプレイ、紙に近い描き心地、起動してすぐにお絵描きを始められる機能などを備えています。そんなWacom MovinkPad Pro 14のAndroidタブレットとしての性能はどれくらいのものなのか、ベンチマークやバッテリー持続時間を測定して持ち運び作業に適しているかチェックしてみました。Wacom MovinkP