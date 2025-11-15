日本代表は１５日、国際親善試合ガーナ戦（２〇０）の勝利から一夜明け、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた調整をスタートさせた。＊＊＊ＦＷ上田綺世が、１５日の試合で負傷退場したガーナ代表選手に励ましのメッセージを送ったことを明かした。ガーナ戦の後半１１分、ＭＦ田中碧との接触でガーナ代表ＭＦフランシスが負傷退場。一時ピッチ上は騒然となった。フランシスが所属するフランス１部トゥール