◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本―韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦が15日に行われた。来春WBCではライバルとなる韓国が相手で、ファンも一挙手一投足に注目する中、韓国のある選手が話題に上がった。3回までパーフェクトに抑えられていた韓国打線が4回につながった。この回から侍ジャパンが2番手の森浦（広島）にスイッチ