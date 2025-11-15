人気ユーチューバー・ゆきりぬ（33）が15日、YouTubeチャンネルやSNSを通じ、第1子妊娠を報告した。ゆきりぬはインスタグラムで「いつも応援してくださっている皆さまへこの度、私ゆきりぬはお腹に新しい命を授かりました」と報告。妊娠後期に入っているとし、ふっくらおなかのマタニティショットも披露した。「卵巣に腫瘍を患っていたり子宮頚がんの検査に引っかかってしまったこともあり妊娠しづらいと先生に言われてい