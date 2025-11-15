北朝鮮に横田めぐみさん（当時１３歳）が拉致されてから４８年となった１５日、問題の解決を求めて新潟県などが主催する集会が開かれた。母の早紀江さん（８９）はオンラインで参加し「（めぐみさんを）いつも思いながら生活している。みんなで力を合わせて解決してもらいたい」と訴えた。集会は拉致現場のある新潟市で２００５年から毎年行われ、今年は約７００人が集まった。弟の拓也さん（５７）は「一刻も早く日朝首脳会談