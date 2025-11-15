IT大手「MIXI」の子会社が約8億円の所得隠しを指摘されていたことがわかりました。MIXIの子会社「チャリ・ロト」は、2018年2月から2024年10月にかけて、当時の社長ら2人が10社以上の取引先からリベートとして総額約10億円を受け取っていて、東京国税局は、このうち約8億円の所得隠しを指摘し重加算税を含む法人税約2億円を追徴課税しました。「チャリ・ロト」は、修正申告と納付を済ませているということです。MIXIは2024年12月に