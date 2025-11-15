アメリカ・ニューヨークで14日、日本の伝統芸能「歌舞伎」と「能」を融合した特別公演が行われました。マンハッタンのカーネギーホールで開かれた公演は、600年以上の歴史を持つ「能」と400年以上続く「歌舞伎」という、日本の2つの伝統芸能をニューヨーカーにも紹介しようと企画されたものです。本来は同じ舞台に立つことのない「能」と「歌舞伎」ですが、公演の最後には能楽師の観世喜正さんと歌舞伎俳優の中村隼人さんが共演し