愛知県幸田町で9月21日、軽トラックで“世界一”を競うレース「Kトラワールドシリーズ」が開かれた。農作業などで活躍する軽トラが、この日はレーシングマシンに変身。わずか1000分の1秒を争う、熱き戦いの裏側に迫った。 ■軽トラ“世界一”を決める戦い『Kトラワールドシリーズ』 愛知県幸田町の「幸田サーキット」で9月21日、軽トラばかりの自動車レース『Kトラ