日本代表は１５日、国際親善試合ガーナ戦（２〇０）の勝利から一夜明け、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた調整をスタートさせた。＊＊＊試合翌日ということもあり、ガーナ戦に先発した選手は室内のジムで軽めの調整に。ピッチでのトレーニングは１５人で行われた。ＭＦ佐野海舟やＤＦ鈴木淳之介、ＤＦ渡辺剛らの台頭もあり、チームのポジション争いは熾烈を極めている状況。出場機会に飢えた選手たちが