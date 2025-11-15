11日に一般男性との結婚を発表したテクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん(36)が15日、自身のインスタグラムを更新し、婚姻届の証人がメンバーのかしゆかとのっちであることを明かした。Perfumeのあ〜ちゃんあ〜ちゃんは、婚姻届を手にした自身、かしゆか、のっちの3ショット写真を公開。婚姻届には、それぞれの本名「西脇綾香」「樫野有香」「大本彩乃」が記されている。そして、「証人は、2人がしてくれました」と説明。「書