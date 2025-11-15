◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が３点を追う４回１死二、三塁で左前適時打を放ち１点を返した。２番・野村が四球、岡本の代打・中村が二塁打で作ったチャンスを５番の牧がかえした。カウント２―１から１５０キロの直球を捉えた強烈な当たりが三塁手のグラブをはじいた。ハマの４番が勝負強さを見せた。そのまま代走の石上が送られ交代した。