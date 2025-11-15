日本代表は15日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦から一夜明け、千葉県内で調整を行った。長谷部誠コーチ主導のもと、15名で全体練習を実施。ボール回しやハーフコートでのミニゲームなど、約1時間汗を流した。ガーナ戦にスタメン出場した11人はリカバリーのため、室内での調整に務めている。始動から別メニュー調整が続いていた鎌田大地はフルメニューを消化し、軽快な動きを見せていた。13日の練習後に「次の試合