◆全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝浜松開誠館０―０（ＰＫ５―４）藤枝東（１５日、ＩＡＩスタジアム日本平）決勝が行われ、浜松開誠館が藤枝東を下し、３年ぶり３度目の優勝を飾った。０―０のまま延長戦でも決着がつかず、迎えたＰＫ戦でＧＫ吉田壮馬（３年）が２本止めた。大会のＭＶＰには開誠館の副キャプテンで右サイドバックの水谷健斗（３年）が選ばれた。水谷は決勝トーナメント初戦（対加藤暁秀）でハット