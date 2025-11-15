モデル・女優の田中芽衣（25）が15日、自身のインスタグラムを通じて第1子出産を発表した。田中は「この度、無事に第一子を出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。「新しい命と向き合う毎日は、初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、一つ一つの瞬間が愛おしく、尊い時間を過ごしています」とつづり「これから始まるこの子の未来を、家族で支え合い、寄り添いながら、やさしい愛で包んでいけたらなと思って