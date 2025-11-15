式典会場で意見交換する横須賀市の上地市長（右端）とベアトリス・ルフラペデュエレン次期駐日フランス大使（中央）ら＝１５日、同市汐入町日本近代化の礎となった旧横須賀製鉄所（のちの造船所）着工から１６０年の１５日、建設に尽力したフランス人技師フランソワ・レオンス・ヴェルニーと江戸幕府勘定奉行の小栗上野介忠順の功績をたたえる「ヴェルニー・小栗祭式典」が神奈川県横須賀市汐入町のヴェルニー公園で開かれた。日