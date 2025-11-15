15日午前、群馬県藤岡市の山林で60歳の男性が狩猟中にクマに襲われ顔などに大けがをしました。警察などによりますと15日午前9時すぎ、群馬県藤岡市三波川の山林内で、60歳の男性が狩猟中にクマに襲われたということです。男性は、ドクターヘリで病院に搬送されましたが顔や頭、左腕に大ケガをし治療を受けています。群馬県内の山林は15日が狩猟の解禁日で、男性は仲間と合わせて6人で山林に狩猟に入ったところ成獣とみられるクマ1