毎年人気の「PRESS BUTTER SAND」から、2026年も待望の福袋が登場します♡オンライン限定の〈松・竹・梅〉の3種類に加え、店舗限定のセットをラインナップ。今年は最大で約7,560円もお得に、定番やご当地フレーバーをはじめ14種類の味わいを堪能できます。メンバーズクラブ会員限定の先行販売もあり、バターサンドファン必見の豪華な内容です♪ PRESS BUTTER SAND福袋〈松・竹・梅〉をチェック