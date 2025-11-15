サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は15日、ミャンマーのヤンゴンで行われ、1次リーグC組の日テレ東京Vは水原（韓国）と0―0で引き分けた。2勝1分けで首位通過し、来年3月に行われる準々決勝に進出した。（共同）