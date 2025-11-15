“推し活俳優”として人気を集める桃月なしこが、11月14日に発売された水着グラビアムック『BLT MONSTER』で自身初の表紙を飾った。【別カット】圧巻の美バスト！黒ビキニで王冠をかぶる桃月なしこ「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサ