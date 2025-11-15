「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）広島の森浦が四回から２番手で登板したが、先頭打者に中前打を許すと、続く安賢民には低めの直球をフルスイングされて左中間への先制２ランを被弾。さらに宋成文にも直球を捉えられ、２者連続本塁打となる右翼席へのソロを浴び、いきなり３点のリードを許す展開となった。日本は先発の曽谷が３回パーフェクト投球。森浦はそのいい流れを継いでの