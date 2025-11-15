NPBエンタープライズは15日、16日に東京ドームで開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の予告先発が発表され、侍ジャパンが金丸夢斗（中日）、韓国はチョン・ウジュが先発する。金丸はプロ1年目の今季、15試合・96回2/3を投げ、2勝6敗、防御率2.61だった。