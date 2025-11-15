◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国（15日、東京ドーム）ソフトバンクの野村勇がまずは守備で見せた。2回2死。韓国パク・ドンウォンの打球は三遊間への痛烈なゴロ。野村は滑り込みながら軽やかにさばき、一塁へ送球してアウトにした。初回に回ってきた第1打席は151キロの直球を捉えるも右飛に倒れた。