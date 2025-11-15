¡ÖÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤ËÇÉ¼êÈ±¤ËÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤³¤½ºÇ¶¯¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¿À®¤Î»þÂå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥®¥ã¥ë»Ñ¤òá´¤é¤»¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ÇSNS¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡Ù¡Ø¥®¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»¨»ï¤Î´ë²è¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥®¥ã¥ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯¤´¤í¤Ë?¥®¥ã¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ