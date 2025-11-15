「キャスティングがカオス！笑」告知写真が話題女優の黒木メイサがインスタグラムを更新。2023年離婚した元夫と深い関係を持つ番組の出演者との告知写真にネットが騒然とした。「Amazon primeのゴールデンコンビ2025に出演させていただきます！」とつづり、Amazonプライム・ビデオ「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」(11月21日20時〜配信)の出演を報告。公開された出演陣には、黒木の他に元KATーTUNの上田竜也、