サッカー日本代表はガーナ戦から一夜明けた15日、愛知県内から千葉市内に移動し、18日ボリビア戦（国立競技場）に向けて全体練習を行った。MF南野、MF堂安らガーナ戦で先発した11人は室内でコンディション調整に努めた。15人がピッチで約1時間のメニューを消化し、別メニュー調整が続いていたMF鎌田も合流。軽やかなボールタッチを見せて復調をうかがわせた。練習は一般公開され、多くのファンに見守られながら年内ラストマッ