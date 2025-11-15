デフリンピックは競技も続々と始まっています。開会式を前にオリエンテーリングが行われ、早くも今大会のメダル第1号が出ました。15日朝、日比谷公園で行われたのは、オリエンテーリングのスプリントディスタンス種目。日本からは2024年に競技を始めたばかりの小嶋太郎選手（42）をはじめ、男女合わせて6人が出場しました。選手たちが手に持っている地図とコンパスを使い、東京ドーム約4個分の広さという競技会場内に設置されたチ