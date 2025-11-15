格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）の前日公開計量が１５日、同会場で行われた。ＯＮＥフェザー級キックボクシング世界王座統一戦に臨む正規王者のスーパーボン（３５＝タイ）と、暫定王者の野杁正明（３２）がともに計量をクリアした。野杁は３月にタワンチャイ・ＰＫ・センチャイ（タイ）を下し、暫定王座を獲得。この日、野杁は６９．８５キロ、スーパーボンは６９．９４キロで計量をパス。フェ