お笑いコンビ「麒麟」の川島明（４６）が１５日、ＴＯＫＹＯＦＭ「川島明そもそもの話」に出演。ＬＩＮＥする頻度が最も多い芸能人を明かした。この日はゲストにボーカル＆ダンスグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＬＥＯ（２７）が出演。共通のジャイアンツファンということで意気投合したという川島は「私が１番ＬＩＮＥをしている方。１番連絡を取り合ってる方。ほぼ毎日」とＬＥＯを紹介した。ラジオに登場したＬＥＯは