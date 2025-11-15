◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）４回から２番手で登板した広島・森浦大輔投手が、韓国打線に２者連続本塁打を浴び、３失点を許した。先頭の１番・申ミンジェに中前打を許すと、２番・安賢民に１４４キロの直球を左中間中段まで運ばれた。続く３番・宋成文には右翼ポール際上段へ特大弾を浴びた。シーズン中にはなかった１試合３失点を喫した。ピッチコム対策として投球ごとに