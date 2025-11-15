日本で年間およそ15万人が発症するともいわれる「椎間板ヘルニア」、その治療法として注目されているのが「切らない手術」です。全国から患者が訪れる愛知県の病院で治療の最前線を取材しました。 ■悩める患者が全国から…ヘルニア治療のスペシャリスト 日本人の4人に1人が悩むといわれる“国民病”腰痛、多くの人が悩みを抱えています。20代女性：「いま痛いです。ずっと立っているんで仕事で」50代女性：「家事で