１１日、運城市平陸県の黄河湿地を飛ぶオオハクチョウ。（運城＝新華社記者／曹陽）【新華社運城11月15日】中国山西省運城市平陸県の黄河湿地は初冬を迎え、ハクチョウの群れがシベリアから続々と飛来している。河南省との境に位置し、面積が6千ヘクタール余りある同湿地では、毎年、約1万羽のハクチョウが越冬している。１２日、運城市平陸県の黄河湿地で戯れるオオハクチョウ。（運城＝新華社記者／曹陽）１２日、運城市平陸県